إحباط 02 عمليات اجتياز الحدود البحرية خلسة بكل من سوسة والمنستير

بناء على معلومات وبعد نصب كمين محكم، تمكنت يوم 09 ماي 2019، دوريات مشتركة تابعة لمنطقة الحرس الوطني بسوسة والمنستير من إحباط 02 عمليات اجتياز الحدود البحرية خلسة.





وقد تمّ إحباط عملتي اجتياز الحدود البحرية خلسة، على مستوى سواحل "سيدي عبد الحميد"، حيث ألقي القبض على 10 أشخاص اعمارهم تتراوح بين (20 و32 سنة).





وبالتحري معهم إعترفوا انهم كانوا يعتزمون اجتياز الحدود البحرية خلسة باتجاه الفضاء الاوروبي، كما حجز لديهم مركب مجهز بمحرك وكمية من البنزين وشاحنة نقل خفيف، ومبلغ مالي قدره 280 "أورو" وقطعة من مخدر "الزطلة" لدى أحدهم.





وبمراجعة النيابة العمومية، اذنت بالاحتفاظ بهم جميعا ومواصلة التحريات معهم واتخاذ ما يتعين في شأنهم.