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1.2 مليون جنيه قيم تداولات بورصة النيل خلال أسبوع

الجمعة 10/مايو/2019 - 02:31 م
1.2 مليون جنيه قيم تداولات بورصة النيل خلال أسبوع
بورصة النيل
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نيفين سمير
 
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وسجلت بورصة النيل تداولات بلغت قيمتها نحو 1.2 مليون  جنيه خلال الأسبوع المنتهي بأحجام تداول 3.5 مليون جنيه منفذة علي 251 الف عملية بيع وشراء .

تراجعت المؤشرات الرئيسية للبورصة المصرية خلال تعاملات ثاني أسبوع من شهر مايو الجاري ، حيث تراجع  مؤشر ايجى اكس 30 بنسبة 5.5%عند مستوي 14.060 نقطة، وسجل مؤشر ايجى اكس 70 تراجعاً بنسبة 4.3 % مغلقاً عند مستوي 620.8 نقطة, وهبط مؤشر ايجى اكس 100 بنسبة 4.7% مغلقا عند مستوي 1579.7 نقطة.


وخسر رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 41 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 766 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 5.1% عن الأسبوع الماضى. 
 
وتراجع رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 424.2 مليار جنيه إلى 396.4 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، بنسبة انخفاض 6.5%.
 
وهبط رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 262.4 مليار جنيه إلى 250.8 مليار جنيه بنسبة انخفاض 4.4%، ونزل رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 686.6 مليار جنيه إلى 647.3 مليار جنيه بنسبة انخفاض 5.7%.
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