لجنة الرقابة على المنشطات تعلن أسباب استقالة "الغبين"

كشفت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات تفاصيل استقالة الدكتور محمد الغبين عضو مجلس إدارة اللجنة مبينة أنها جاءت بعد تنبيهات وجهت له بشأن تغريدات ينشرها على حسابه الرسمي بتويتر تظهر ميوله الرياضي.





وأوضحت أن كافة منسوبي اللجنة ملتزمون بالأنظمة واللوائح الدولية والمحلية المعتمدة الخاصة بتطبيق أنظمة الرقابة على المنشطات ومنها المعيار الدولي لحماية الخصوصية والمعلومات الشخصية، مشددة على أن جميع المنتسبين للجنة موقعون وموافقون على الإقرار والتعهد الخاص بالالتزام بسياسة اللجنة وعملها وعدم تعارض المصالح مع هذه السياسات.





وبينت اللجنة أنها رصدت تغريدات الغبين في شهر أغسطس ٢٠١٨م وتم تنبيهه، واستمر بإعادة التغريدات التي توضح ميوله وتم تنبيهه مرة أخرى بتاريخ ٢ مايو ٢٠١٩م والتأكيد عليه بالالتزام بسياسة اللجنة وعدم إثارة الشارع الرياضي بإظهار الميول مما يتعارض مع مصالح اللجنة، وفي صباح يوم الأحد ٥ مايو تم إشعار الغبين بخطاب رسمي لحذف التغريدات وتقديم اعتذار لمجلس إدارة اللجنة عما تم نشره والذي أدى لإثارة الجماهير والإخلال بسمعة اللجنة وفي نفس اليوم قدم استقالته من مجلس إدارة اللجنة.





وأكدت اللجنة أن توضيحها يأتي منعاً لربط الاستقالة بأي أمور أو قضايا أخرى تخالف مسبباتها الأساسية ونوهت أنها حريصة كل الحرص على الحفاظ على صحة الرياضيين وتطبيق مبدأ المنافسة الشريفة وأن جميع قراراتها وإجراءاتها تتم حسب الأنظمة والقوانين المعتمدة من الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات.