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118 ألف و 981 طالب يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية أمام 664 لجنة على مستوى 20 إدارة تعليمية بنطاق دائرة المحافظة

الجمعة 10/مايو/2019 - 02:29 م
118 ألف و 981 طالب يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية أمام 664 لجنة على مستوى 20 إدارة تعليمية بنطاق دائرة المحافظة
الدكتور ممدوح غراب - أرشيفية
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أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إنتهاء الإستعدادات اللازمة لبدء إمتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2018 - 2019 و المقرر انطلاقها غداً  السبت الموافق 11 مايو 2019 وتنتهي يوم الخميس  الموافق   16مايو 2019 موزعين علي 20 إدارة تعليمية بنطاق دائرة المحافظة.

وشدد المحافظ على وكيل وزارة التربيةوالتعليم بضرورة  التنسيق مع كافة الجهات المعنية وإتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتوفير الجو النفسي المناسب  لأبنائنا الطلاب وتحقيق أعلى درجات الإنضباط بجميع اللجان لإتمام الإمتحانات بصورة لائقة . مؤكداً علي ضرورة تحقيق كافة أوجه الإلتزام بالقواعد واللوائح المنظمة لخوض عملية الإمتحانات، والتأكد أن جميع  اللجان على استعداد تام لإستقبال الطلاب و توفير الجو الهادئ لأداء الإمتحانات بسهولة ويسر.

ومن جهته أوضح الأستاذ رمضان عبد الحميد  وكيل أول وزارة التربية و التعليم بالشرقية  أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء إمتحانات الفصل الدراسي الثاني  للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2018 / 2019  بلغ (  118981 ) طالب و طالبة موزعين على  664 لجنة إمتحانية في ٢٠ إدارة تعليمية  بنطاق المحافظة مشيراً إلى أن جميع الإدارات التعليمية أنهت إستعدادتها و تجهيز مدارسها لبدء إمتحانات الشهادة الإعدادية  .

وأكد وكيل أول الوزارة أنه تم التنسيق مع الجهات الأمنية لتأمين وصول أوراق الأسئلة للجان وكذلك وصول أوراق الإجابة للجنة النظام والمراقبة ومواجهة أعمال الغش والشغب إن وجدت . كما تم التنسيق مع مديرية الصحة للإطمئنان على وجود طبيب أو زائرة صحية  فى كل لجنة وتوفير الإسعافات الأولية اللازمة لمواجهة حالات الطوارئ.

يذكر أن إمتحانات الشهادة الإعدادية  تبدأ غداً السبت الموافق 11 مايو 2019  فى مادة اللغة العربية والخط والإملاء وتنتهى يوم الخميس الموافق16 مايو 2019  فى مادة الدراسات الإجتماعية.

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