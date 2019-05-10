رأس المال السوقي يهبط 5.1% خلال الأسبوع المنتهي





خسر رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 41 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 766 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 5.1% عن الأسبوع الماضى.





وعلي صعيد المؤشرات الرئيسية للبورصة المصرية فقد تراجع مؤشر ايجى اكس 30 بنسبة 5.5%عند مستوي 14.060 نقطة، وسجل مؤشر ايجى اكس 70 تراجعاً بنسبة 4.3 % مغلقاً عند مستوي 620.8 نقطة, وهبط مؤشر ايجى اكس 100 بنسبة 4.7% مغلقا عند مستوي 1579.7 نقطة.









سجلت بورصة النيل تداولات بلغت قيمتها نحو 1.2 مليون جنيه خلال الأسبوع المنتهي بأحجام تداول 3.5 مليون جنيه منفذة علي 251 الف عملية بيع وشراء



