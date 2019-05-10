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كيف تعرف الرقم البريدي الخاص بمكان سكنك أو عملك؟

الجمعة 10/مايو/2019 - 02:18 م
كيف تعرف الرقم البريدي الخاص بمكان سكنك أو عملك؟
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أحمد الشيخ
 
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عند قيامنا بملئ بعض الاستمارات خصوصاً الإلكترونية أو الخاصة بالسفارات يطلب منا الرمز البريدي للمنطقة التى نسكن بها والذي في الغالب لا نعرفه؟!.

والرمز البريدي هو رقم تابع لعنوان أي منطقة داخل جمهورية مصر العربية، يمثل مكتب البريد الرئيسي بالمنطقة والذي يتم تحويل كافة المراسلات الخاصة بك عليه.

وتهتم المحافظات والأجهزة المحلية التابعة لها بتعليق الرقم أو الرمز البريدي تحت أسم كل شارع بكل منطقة ولكن الكثير منا لا يلاحظ  ذلك.

ولكن في حالة عدم وجود الرقم البريدي تحت اسم الشارع الذي نسكن به كيف يمكننا الحصول عليه؟.

في هذه الحالة يمكننا التوجه لأقرب مكتب بريد أو بالتحديد مكتب البريد التابع للمنطقة التى نسكن بها حيث يمكننا الحصول على الرقم أو الرمز البريدي بشكل رسمي.

كما يمكنك الدخول على الموقع الإلكتروني للبريد المصري حيث يمكنك  الحصول على الرمز البريدي لمنطقتك من خلال الدخول على لينك معرفة الرقم البريدي، ثم إدخال أسم المنطقة التي تسكن أو تعمل بها داخل مربع البحث، والضغط على زر البحث فتظهر لك مكاتب البريد القريبة من منطقة سكنك أو عملك والرقم البريدي الخاص بكل منها.

ويذكر أن البريد المصري تأسس عام 1865 وهو يعتبر واحد من أقدم مؤسسات مصر وأعرقها، حيث يوجد أكثر من 3723 مكتب بريد على مستوي جمهورية مصر العربية، تقوم بتقديم العديد من الخدمات للمواطنين

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