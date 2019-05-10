قمر يشرق ظهرًا.. "التربيع الأول" يُواعد سماء السعودية فجر الأحد

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة: إن قمر التربيع الأول يُرصد مساء يوم السبت 6 رمضان 1440هـ الموافق 11 مايو 2019 (حسب تقويم أم القرى) في سماء السعودية والوطن العربي.





وأوضح: "القمر سوف يشرق عند الظهر، ويصل أعلى نقطة في السماء مع غروب الشمس؛ حيث سيكون فوق رأس الراصد مباشرة، وسيظل مشاهدًا إلى أن يغرب بعد منتصف الليل حسب التوقيت المحلي".





وأضاف: "بعد ذلك سوف يقع القمر في لحظة التربيع الأول عند الساعة 4:12 فجر الأحد بتوقيت السعودية (1:12 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش)؛ وبذلك يكون قطَع ربع المسافة في مداره حول الأرض".





وبيّن: "وتعتبر فترة التربيع الأول (حيث يظهر نصف القمر ونصفه الآخر مظلم) الوقتَ المثالي لرصد تضاريس سطح القمر بواسطة المنظار ثنائي العينية أو تلسكوب صغير؛ وذلك لأن الجبال والفوهات وغيرها تكون واضحة جدًّا؛ خاصة على طول الخط الذي يفصل بين الجانب المضيء والجانب المظلم؛ نظرًا لتداخل الضوء والظلال؛ مما يعطي منظرا ثلاثي الأبعاد".





وتابع: "خلال الأيام القليلة المقبلة ستزداد المسافة بين القمر والشمس في قبة السماء كل ليلة؛ وذلك مع اقتراب القمر من البدر المكتمل، وبدلًا من شروق القمر بعد الظهر سوف يتأخر إلى أن يشرق مع غروب الشمس".