بوتاس يتصدر أول تجارب سباق إسبانيا

تصدر الفنلندي فالتيري بوتاس سائق مرسيدس التجربة الحرة الأولى لسباق جائزة إسبانيا الكبرى اليوم الجمعة ضمن بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا1-.





وحل الألماني سيباستيان فيتيل وزميله في فريق فيراري، تشارلز ليكليرك في المركزين الثاني والثالث.





وسجل بوتاس متصدر الترتيب العام لفئة السائقين لبطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا1- أسرع لفة في دقيقة واحدة و951ر17 ثانية على مضمار دي كاتالونيا البالغ طوله 655ر4 كيلومتر.





وتعرضت سيارة بوتاس لتسريب زيت وهو ما دفع فريق مرسيدس للتحقيق في الأمر.



