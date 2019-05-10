بوتاس يتصدر أول تجارب سباق إسبانيا
الجمعة 10/مايو/2019 - 02:15 م
الفجر الرياضي
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تصدر الفنلندي فالتيري بوتاس سائق مرسيدس التجربة الحرة الأولى لسباق جائزة إسبانيا الكبرى اليوم الجمعة ضمن بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا1-.
وحل الألماني سيباستيان فيتيل وزميله في فريق فيراري، تشارلز ليكليرك في المركزين الثاني والثالث.
وسجل بوتاس متصدر الترتيب العام لفئة السائقين لبطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا1- أسرع لفة في دقيقة واحدة و951ر17 ثانية على مضمار دي كاتالونيا البالغ طوله 655ر4 كيلومتر.
وتعرضت سيارة بوتاس لتسريب زيت وهو ما دفع فريق مرسيدس للتحقيق في الأمر.
وجاء فيتيل ثانيا بفارق 115ر0 ثانية عن بوتاس وحل ليكليرك في المركز الثالث بفارق 221ر0 ثانية عن الصدارة.
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