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ضبط 19 تاجر مخدرات بحوزتهم 500 قرص مخدر في القليوبية 

الجمعة 10/مايو/2019 - 02:19 م
ضبط 19 تاجر مخدرات بحوزتهم 500 قرص مخدر في القليوبية 
صورة أرشيفية
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محمد نبيل
 
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شنت الاجهزة الامنية بالقليوبية، حملة أمنية لضبط تجار المخدرات والخارجين عن القانون، أسفرت عن ضبط 19 تاجر  مخدرات وبحوزتهم كمية متنوعة من المواد المخدرة،  والأسلحة النارية تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية والعميد يحيي راضى رئيس المباحث، بالقبض على 19   تاجر مخدرات خلال حملة أمنية شملت اقسام شبرا الخيمة والخصوص القناطر الخيرية ،وشبين القناطر والخانكة، أسفرت عن ضبط  كميات متنوعة من المواد المخدرة عباره عن 370جراما  الحشيش المخدر ، و500قرص مخدر وكيلو جرام من مخدر الهيروين،ومبالغ مالية، و9 قطع أسلحة نارية غير مرخصة  وجارى اتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم.


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