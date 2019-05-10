نيابة عن وزير التعليم العالي.. "الطيب" يترأس وفد مصر في الدورة الاستثنائية الثالثة للمؤتمر العام للإيسيسكو

أناب الدكتور خالد عبد الغفّار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور محمد الطيب، مساعد الوزير للشئون الفنية، لرئاسة وفد مصر في الدورة الاستثنائية الثالثة للمؤتمر العام للإيسيسكو، والمقامة بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من ٩-١٠ مايو الجاري.





وجاء على رأس جدول أعمال الدورة تعيين المدير العام الجديد للإيسيسكو(المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة)، والذي انتهى إلى الموافقة علي تعيين مرشح المملكة العربية السعودية د. سالم بن محمد المالك مديرًا جديدًا للمنظمة خلفًا للدكتور عبد العزيز بن عثمان التويجري، حتي 31 ديسمبر 2021 بالإضافة إلى فترة أخرى تبدأ بعد انتهاء هذه الفترة، و تستمر حتي عام 2024.





ويتقدم د. خالد عبد الغفّار وزير التعليم العالى والبحث العلمى رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو بخالص التهاني للدكتور سالم بن محمد المالك، متمنياً له دوام التوفيق والنجاح خلال الفترة المقبلة، كما يتقدم بعميق الشكر للدكتور عبد العزيز بن عثمان التويجري علي ما قدمه من جهود مخلصة وعطاء متميز خلال فترة رئاسته للمنظمة متمنياً له دوام الصحة والتوفيق.



