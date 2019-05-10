حريق في محول كهرباء في مدينة دمياط الجديدة
الجمعة 10/مايو/2019 - 02:18 م
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نشب حريق ضخم في محول كهرباء في مدينة دمياط الجديدة، اليوم الجمعة، حيث فوجئ الأهالي باندلاع النيران من المحول وتصاعد الادخنة، مما تسبب في حالة من الذعر خشية إصابة أحد الأهالي.
تم إخطار قوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق وإخماد النيران واطفائها وتم الدفع بتشكيل من قوات الإطفاء لاخماد الحريق.
كما تم اخطار قوات الشرطة لمعاينة موقع الحريق وتحرير محضر شرطي بالواقعة وكشف ملابسات الواقعة.
تم إخطار قوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق وإخماد النيران واطفائها وتم الدفع بتشكيل من قوات الإطفاء لاخماد الحريق.
كما تم اخطار قوات الشرطة لمعاينة موقع الحريق وتحرير محضر شرطي بالواقعة وكشف ملابسات الواقعة.
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