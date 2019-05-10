جمعية رعاية مرضى القلب توزع 5 آلاف كرتونة رمضانية وإجراء 30 عملية مجانية للأسر بالغربية (صور)

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أعلن أعضاء مجلس إدارة حمعية رعاية مرضي القلب والكبد بمدينة المحلة الكبري بمحافظة الغربية اليوم، عن البدء فى توزيع 1000 كرتونه سلع غذائية وياميش رمضانيه ضمن مشروع توزيع 5 آلاف كرتونة، ضمن مبادرة حملة "فكرة الخير" لدعم الأسر والعائلات أكثر احتياجا بقري ومراكز المحافظة.



وأضاف المهندس أحمد أبوعمو رئيس مجلس إدارة الجمعية أن الهدف التنموي والعمل الخيري خلال شهر رمضان المبارك ساهم خلالها أعضاء الجمعية وفرع التطوع من الرجال والسيدات فى تعبئة وتجميع كافة السلع الغذائية داخل عبوات كرتونيه لتوزيعها على محدودي الدخل والفقراء من القري الأكثر احتياجا ضمن فعاليات مبادرة حياة كريمة التى أطلقها عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لرعايتهم.



وتابع "أبوعمو " أن الجمعية ساهمت فى دورها فى دعم مبادرة علاجي مرضي فيروس بالتنسيق مع مؤسسة الكبد المصري قبل إطلاق المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة منذ أكثر 3 سنوات.



من ناحية أخري أوضح فتوح فهمي صالح مدير الجمعية أنه تم المساهمة والمساعدة فى إجراء أكثر من 30 عمليه بتكلفة ماليه تزيد عم 350 ألف جنيه فى مجالات جراحات القلب والباطنة والكبد واسئصال وتفتيت الحصوات فضلا عن دعم صرف روشتات علاجية وتوفير أدوية السرطان والقلب والكبد والجرعات الكيماوية باهظة الثمن بتكلفة تزيد شهريا عن 90 ألف جنيه للعائلات المستحقه من محدودي الدخل تزامنا مع حلول شهر رمضا المبارك.



كما أعلن "صالح " عن فتحه باب التطوع والمشاركة الإجتماعية والخدمة العامة لكافة الشباب والفتيات كي يكون لهم دورا فى رعايه الأسر والعائلات الأكثر احتياجا مؤكدا على حرص الجمعية على فتوح أبواب المساعدة للجميع.