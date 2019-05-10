"الخدمة المدنية" تطرح ٥٧ وظيفة إدارية شاغرة عبر "جدارة"





دعت الإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة الخدمة المدنية، الخريجين والخريجات الحاصلين والحاصلات على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة، إلى شغل

(57) وظيفة شاغرة (رجال، نساء) من الوظائف المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الإدارية).





وأوضحت أنه سيبدأ التقديم على هذه الوظائف اعتباراً من يوم الأحد المقبل الموافق ٧ / ٩ / ١٤٤٠هـ، في الساعة 9:00 (ص) حتى يوم السبت الموافق ١٣/ ٩ / ١٤٤٠هـ، في الساعة 11:59م، وذلك عبر منظومة جدارة على موقع وزارة الخدمة المدنية: (www.mcs.gov.sa).