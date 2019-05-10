تفكيك شبكة تنشط في مجال تهريب مادّة المرجان





ووقع تفكيك هذه الشبكة التي تنشط في تهريب المرجان خارج الأطر القانونيّة، بين ولايات جندوبة وبنزرت وتونس، حيث تمّ حجز كميّة من المرجان تقدّر بـ 671 كلغ، بقيمة ماليّة تناهز الـ06 مليون دينار و710 ألاف دينار.





كما تمّ حجز 04 سيّارات ومبالغ ماليّة متفاوتة من العملة التّونسيّة والأجنبيّة، وإيقاف 10 عناصر من بينهم 03 أجانب من ذوي الجنسيّة الإسبانيّة والجزائريّة.

تمكّنت الفرقة الثالثة التّابعة للإدارة الفرعيّة لمكافحة الإجرام بإدارة الشّؤون العدليّة للحرس الوطني، يوم أمس الخميس 09 ماي 2019، من إماطة اللثام عن شبكة تنشط في مجال تهريب مادّة المرجان.