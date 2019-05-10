خلاف بين بطلي "حكايتنا" يوقف تصوير المسلسل
الجمعة 10/مايو/2019 - 01:01 م
الفجر الفني
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توقف المسلسل التركي "حكايتنا"، بسبب الخلاف الذي اجتاح موقع التصوير الخاص بالعمل الدرامي الذي ينتظره عدد كبير من عشاق الدراما التركية.
حيث حدث خلاف بين بطلي العمل النجمة هازال كايا والنجم بوراك دينيز.
وبحسب موقع gerçek gündem كان من المقرر تصوير الحلقة الأخيرة من المسلسل في 30 أيار/مايو، إلا أنه بسبب الأجواء المتوترة بين بطلي العمل تقرر إنهاؤه يوم 16 الشهر.
وقيل في الكواليس: “هذا التوتر أرهق فريق العمل، حيث لم تتحمل النجمة مواصلة العمل مع زميلها وطلبا إنهاء التصوير بأسرع وقت ممكن، فضلًا عن بلوغ هازال الشهر الثالث من الحمل، والذي كان سببًا أيضًا في تقديم موعد إنهاء التصوير”.
يذكر أن مسلسل “حكايتنا حقق نجاحًا كبيرًا في الدّاخل التركي وفي البلدان العربية التي عرضه فيها.
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