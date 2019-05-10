جهاد جريشة حكما للإسماعيلي والإنتاج

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة أسماء حكام مباريات اليوم الجمعة، ضمن الجولة 32 من الدوري المصري.









مصر المقاصة والنجوم : محمد أبوخاطر ويعاونه هشام طلب وأيمن العقاد، وأشرف ربيع حكماً رابعا، وكل من نادر قمر الدولة وإبراهيم محجوب حكماً خامسا.









الاتحاد وإنبي: محمد معروف ويعاونه أحمد نوفل ومحمد محمود لطفي، ومحمد السعداوي حكماً رابعاً، وكل من محمد يوسف ووائل فرحان حكماً خامساً.













الجونة والمقاولون العرب : إبراهيم نور الدين ويعاونه سمير جمال وأحمد بكر، وبدوي إبراهيم حكماً رابعاً. وكل من أحمد صالح وهشام الفلال حكماً خامساً.









الإنتاج الحربي والإسماعيلي : جهاد جريشة ويعاونه تامر رشاد وأسامة السيد، ومحمد العتباني حكماً رابعاً، وكل من محمد عمارة ومحمد التابعي حكماً خامساً.









المصري وحرس الحدود : محمود عاشور ويعاونه أحمد التلاوي ومصطفى حسن، وأيمن منصور حكما رابعا، وكل من وليد عبد العزيز ووليد عبد الرازق حكماً خامساً.



