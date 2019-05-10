جهاد جريشة حكما للإسماعيلي والإنتاج
الجمعة 10/مايو/2019 - 12:54 م
علي نبوي
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أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة أسماء حكام مباريات اليوم الجمعة، ضمن الجولة 32 من الدوري المصري.
مصر المقاصة والنجوم: محمد أبوخاطر ويعاونه هشام طلب وأيمن العقاد، وأشرف ربيع حكماً رابعا، وكل من نادر قمر الدولة وإبراهيم محجوب حكماً خامسا.
الاتحاد وإنبي: محمد معروف ويعاونه أحمد نوفل ومحمد محمود لطفي، ومحمد السعداوي حكماً رابعاً، وكل من محمد يوسف ووائل فرحان حكماً خامساً.
الجونة والمقاولون العرب: إبراهيم نور الدين ويعاونه سمير جمال وأحمد بكر، وبدوي إبراهيم حكماً رابعاً. وكل من أحمد صالح وهشام الفلال حكماً خامساً.
الإنتاج الحربي والإسماعيلي: جهاد جريشة ويعاونه تامر رشاد وأسامة السيد، ومحمد العتباني حكماً رابعاً، وكل من محمد عمارة ومحمد التابعي حكماً خامساً.
المصري وحرس الحدود: محمود عاشور ويعاونه أحمد التلاوي ومصطفى حسن، وأيمن منصور حكما رابعا، وكل من وليد عبد العزيز ووليد عبد الرازق حكماً خامساً.
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