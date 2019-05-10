جوجل تجلب تشغيل البودكاست من نتائج البحث مباشرة

لو بحثت الآن عن بودكاست ما عبر نسخة سطح الكتب من جوجل فإنه ستعرض ليس فقط نتائج بحث تخصه، بل أيضاً الحلقات الأخيرة مع عنوانها ومدتها وتاريخ نشرها، وبالضغط على زر التشغيل فإنه ينقلك مباشرة إلى موقع البودكاست لدى جوجل podcasts.google.com لتشغيل الحلقة فوراً والإطلاع على باقي التفاصيل الأخرى.





من شأن هذا الدعم الجديد ترويج خدمة البودكاست الخاصة بجوجل وأيضاً إتاحة الاستماع للبودكاست لمستخدمي هواتف آيفون حيث لا يتوفر تطبيق البودكاست من جوجل عليها بعد، بالتالي يمكنهم الاستماع عبر هواتفهم الذكية من خلال المتصفح.





وبالدخول إلى موقع البودكاست لجوجل يمكنك التحكم بالمقاطع والتحرك نحو الأمام والخلف وتسريع التشغيل، ولو سجلت دخول بحساب جوجل فإنه يتم مزامنته مع حسابك على كافة أجهزتك.



