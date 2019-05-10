ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

جوجل تجلب تشغيل البودكاست من نتائج البحث مباشرة

الجمعة 10/مايو/2019 - 01:01 م
جوجل تجلب تشغيل البودكاست من نتائج البحث مباشرة
صورة أرشيفية
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
لو بحثت الآن عن بودكاست ما عبر نسخة سطح الكتب من جوجل فإنه ستعرض ليس فقط نتائج بحث تخصه، بل أيضاً الحلقات الأخيرة مع عنوانها ومدتها وتاريخ نشرها، وبالضغط على زر التشغيل فإنه ينقلك مباشرة إلى موقع البودكاست لدى جوجل podcasts.google.com لتشغيل الحلقة فوراً والإطلاع على باقي التفاصيل الأخرى.

من شأن هذا الدعم الجديد ترويج خدمة البودكاست الخاصة بجوجل وأيضاً إتاحة الاستماع للبودكاست لمستخدمي هواتف آيفون حيث لا يتوفر تطبيق البودكاست من جوجل عليها بعد، بالتالي يمكنهم الاستماع عبر هواتفهم الذكية من خلال المتصفح.

وبالدخول إلى موقع البودكاست لجوجل يمكنك التحكم بالمقاطع والتحرك نحو الأمام والخلف وتسريع التشغيل، ولو سجلت دخول بحساب جوجل فإنه يتم مزامنته مع حسابك على كافة أجهزتك.

ما ينقص الموقع حالياً أنه لا يسمح بتصفح باقي البودكاستات مباشرة من الموقع، بل هو فقط لتشغيل الحلقة التي اخترتها عبر نتائج البحث. من الواضح هذا الدعم هو لتنشيط استخدام موقع البودكاست من جوجل، ولا كان من الأفضل تشغيل الحلقة من نتائج البحث فوراً بدون الحاجة للدخول لأي موقع وسيط آخر.
Advertisements
المزيد عن: جوجل تكنولوجيا بودكاست التكنولوجيا التقنية اخبار التكنولوجيا اخبار التقنية
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز 2018/2019
مصر المقاصة
-
x
22:00
-
النجوم
الاتحاد السكندري
-
x
22:00
-
إنبي
الجونة
-
x
22:00
-
المقاولون العرب
الانتاج الحربي
-
x
22:00
-
الإسماعيلي
المصري البورسعيدي
-
x
22:00
-
حرس الحدود