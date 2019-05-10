جوجل تجلب تشغيل البودكاست من نتائج البحث مباشرة
الجمعة 10/مايو/2019 - 01:01 م
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لو بحثت الآن عن بودكاست ما عبر نسخة سطح الكتب من جوجل فإنه ستعرض ليس فقط نتائج بحث تخصه، بل أيضاً الحلقات الأخيرة مع عنوانها ومدتها وتاريخ نشرها، وبالضغط على زر التشغيل فإنه ينقلك مباشرة إلى موقع البودكاست لدى جوجل podcasts.google.com لتشغيل الحلقة فوراً والإطلاع على باقي التفاصيل الأخرى.
من شأن هذا الدعم الجديد ترويج خدمة البودكاست الخاصة بجوجل وأيضاً إتاحة الاستماع للبودكاست لمستخدمي هواتف آيفون حيث لا يتوفر تطبيق البودكاست من جوجل عليها بعد، بالتالي يمكنهم الاستماع عبر هواتفهم الذكية من خلال المتصفح.
وبالدخول إلى موقع البودكاست لجوجل يمكنك التحكم بالمقاطع والتحرك نحو الأمام والخلف وتسريع التشغيل، ولو سجلت دخول بحساب جوجل فإنه يتم مزامنته مع حسابك على كافة أجهزتك.
ما ينقص الموقع حالياً أنه لا يسمح بتصفح باقي البودكاستات مباشرة من الموقع، بل هو فقط لتشغيل الحلقة التي اخترتها عبر نتائج البحث. من الواضح هذا الدعم هو لتنشيط استخدام موقع البودكاست من جوجل، ولا كان من الأفضل تشغيل الحلقة من نتائج البحث فوراً بدون الحاجة للدخول لأي موقع وسيط آخر.
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