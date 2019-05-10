هل ينقذ ريال مدريد مدافع مانشستر سيتي من جحيم جوارديولا؟

كشفت تقارير صحفية فرنسية، اليوم الجمعة عن رغبة ممثلي الأرجنتيني نيكولاس أوتامندي، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي ، في انتقال موكلهم لصفوف ريال مدريد الإسباني في الصيف المقبل.









وقال موقع لو10 سبورت الفرنسي، إن أوتامندي معروض على ريال مدريد من أجل ضمه في فترة الانتقالات الصيفية في ظل نية الأرجنتيني الرحيل عن صفوف مانشستر سيتي.









وأشار الموقع إلى أن ريال مدريد لا يفكر في جلب مدافع بعمر الـ31 مثل أوتامندي لأنه النادي الملكي يخطط لضم مدافع شاب في الصيف المقبل أو استمرار خيسوس باييخو بصفوف الفريق.









وينوي أوتامندي الرحيل عن مانشستر سيتي بسبب قلة المشاركة في المباريات الأخيرة مع الفريق تحت قيادة بيب جوارديولا.









وكانت الصحافة الإسبانية ذكرت في الأيام الماضية أن أتلتيكو مدريد قريب من ضم أوتامندي لصفوف الفريق من أجل خلافة القائد دييجو جودين الذي اقترب من التوقيع لانتر ميلان بصفقة انتقال حر.



