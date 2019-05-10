ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

هل ينقذ ريال مدريد مدافع مانشستر سيتي من جحيم جوارديولا؟

الجمعة 10/مايو/2019 - 01:01 م
هل ينقذ ريال مدريد مدافع مانشستر سيتي من جحيم جوارديولا؟
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
كشفت تقارير صحفية فرنسية، اليوم الجمعة عن رغبة ممثلي الأرجنتيني نيكولاس أوتامندي، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي ، في انتقال موكلهم لصفوف ريال مدريد الإسباني في الصيف المقبل.


وقال موقع لو10 سبورت الفرنسي، إن أوتامندي معروض على ريال مدريد من أجل ضمه في فترة الانتقالات الصيفية في ظل نية الأرجنتيني الرحيل عن صفوف مانشستر سيتي.


وأشار الموقع إلى أن ريال مدريد لا يفكر في جلب مدافع بعمر الـ31 مثل أوتامندي لأنه النادي الملكي يخطط لضم مدافع شاب في الصيف المقبل أو استمرار خيسوس باييخو بصفوف الفريق.


وينوي أوتامندي الرحيل عن مانشستر سيتي بسبب قلة المشاركة في المباريات الأخيرة مع الفريق تحت قيادة بيب جوارديولا.


وكانت الصحافة الإسبانية ذكرت في الأيام الماضية أن أتلتيكو مدريد قريب من ضم أوتامندي لصفوف الفريق من أجل خلافة القائد دييجو جودين الذي اقترب من التوقيع لانتر ميلان بصفقة انتقال حر.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يتوج بطلًا للدوري المصري ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز 2018/2019
مصر المقاصة
-
x
22:00
-
النجوم
الاتحاد السكندري
-
x
22:00
-
إنبي
الجونة
-
x
22:00
-
المقاولون العرب
الانتاج الحربي
-
x
22:00
-
الإسماعيلي
المصري البورسعيدي
-
x
22:00
-
حرس الحدود