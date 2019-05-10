ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

كلوب يعلن موقف مشاركة محمد صلاح أمام ولفرهامبتون

الجمعة 10/مايو/2019 - 12:55 م
كلوب يعلن موقف مشاركة محمد صلاح أمام ولفرهامبتون
Advertisements
طباعة
 
Advertisements

كشف يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن موقف محمد صلاح وربرتو فيرمينو واندري روبرتسون وجوردان هندرسون من المشاركة ضد ولفرهامبتون يوم الأحد المقبل في ختام منافسات الدوري الإنجليزي.


وقال كلوب في المؤتمر الصحفي الذي نشره الموقع الرسمي لليفربول: الكلمات الثلاثة الشهيرة في الأسبوع الجاري داخل غرفة ملابس ليفربول وهما هو مجرد ألم.


وتابع كلوب: مهم جدا للشباب الصغار التعلم وأنا قلت لهم ذلك لكن رد هندرسون وروبرتسون بخصوص الإصابة بأنها مجرد ألم لكنه ألم حقيقي.


وأضاف كلوب: محمد صلاح وهندرسون وروبرتسون قد يكونوا جاهزين لمواجهة يوم الأحد لكن فيرمينو لن يشارك في اللقاء لعدم قدرته على التعافي من الإصابة  لكنه يملك الوقت الكافي من أجل المشاركة معنا في نهائي دوري أبطال أوروبا.


وختم كلوب تصريحات: محمد صلاح يبدو جيدا وظهر لك حلال الاحتفالات بالتأهل للمباراة النهائية وأمس واليوم ركض خارج التدريبات الجماعية لكنه سوف يشارك في تدريبات اليوم.


وغاب صلاح وفيرمينو عن المشاركة ضد برشلونة يوم الثلاثاء الماضي للإصابة بينما روبرتسون تعرض لإصابة خلال الشوط الأول بينما هندرسون أكمل اللقاء وهو مصابا.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يتوج بطلًا للدوري المصري ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز 2018/2019
مصر المقاصة
-
x
22:00
-
النجوم
الاتحاد السكندري
-
x
22:00
-
إنبي
الجونة
-
x
22:00
-
المقاولون العرب
الانتاج الحربي
-
x
22:00
-
الإسماعيلي
المصري البورسعيدي
-
x
22:00
-
حرس الحدود