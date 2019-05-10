كريس هيمسورث ينشر صورة جديدة من كواليس تصوير end game
الجمعة 10/مايو/2019 - 12:57 م
أحمد جمال أحمد
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نشر النجم الكبير كريس هيمسورث صورة له من كواليس تصوير فيلم أفينجرز إيند جيم، جمعته بعدد من أبطال الفيلم الكبار.
يأتي ذلك بعد التقييمات الأكثر من ممتازة التي حاز بها فيلم Avengers Endgame من قبل نقاد السينما حول العالم، وارتفاع سقف التوقعات لما قد يحققه من إيرادات في أول أسبوع من طرحه بصالات العرض.
وقد تحققت هذه التوقعات بعد مرور اسبوع كامل على طرحه، بحصده لـ 2 مليار دولار، كأول فيلم يصل لهذا الرقم في تاريخ السينما، في اول 11 يوم من طرحه.
كما نشرت النجمة جوينث بالترو صورة سيلفي جمعتها بنجوم الفيلم روبيرت داوني جونيور وسكارليت جوهانسن احتفالات بهذا الإنجاز الكبير.
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