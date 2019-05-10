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رونالدو يهاجم ميسي

الجمعة 10/مايو/2019 - 12:51 م
رونالدو يهاجم ميسي
ميسي
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الفجر الرياضي
 
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هاجم لظاهرة البرازيلية رونالدو الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني بعد خروج فريقه من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بالهزيمة برباعية نظيفة من ليفربول الإنجليزي.



وقال رونالدو لصحيفة "ميرور" البريطانية: "إذا كان ميسي يتلقى المديح في انتصارات برشلونة، فعليه أيضًا تقبل اللوم عندما تسوء الأمور فمن الظلم أن نقوم بتوجيه اتهامات إلى اللاعبين عند الهزيمة، وأرى أن برشلونة لديه فريق رائع ويملك أفضل لاعب في العالم وهو ميسي".


وأضاف رونالدو: "في مرة سابقة قرأت أن اللاعبين خسروا، ولكن فاز برشلونة بسبب ميسي.. هذا ظلم هائل لجميع اللاعبين والجهاز الفني في النادي الكتالوني".


وواصل: "برشلونة فريق رائع ويضم لاعبين مميزين ومدربين جيدين للغاية، ولذلك يجب التمتع بالحذر عند توجيه مثل هذه الانتقادات".



وأردف: "ليفربول امتلك القوة والذكاء وتمتع بدافع كبير نحو التأهل إلى المباراة النهائية، ولكن برشلونة حصل على فرص لتسجيل هدف في الجزء الأول من اللقاء كانت ستغير كل شيء في المواجهة".


وواصل رونالدو: "إنه لأمر مخز بالنسبة لبرشلونة أن يودع البطولة بهذه الطريقة، لاسيما أنه لعب مباراة رائعة في الذهاب فمن المؤسف أنه لا يوجد فريق إسباني في المباراة النهائية، ولكن ليفربول يستحق الوصول إلى هذا الدور بجدارة".

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