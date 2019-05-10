المعارضة السورية تشن هجوماً لاستعادة مواقع في ريف حماة





بدأت فصائل المعارضة السورية اليوم الجمعة، هجوماً واسعاً لاستعادة مدن وبلدات كانت القوات الحكومية السورية قد استولت عليها في ريف حماة شمالي سوريا خلال اليومين الماضيين.





وقال قائد عسكري في الجبهة الوطنية للتحرير المعارضة "دخلت فصائل المعارضة بلدة كفرنبودة صباح اليوم، بعد كسر خطوط دفاع القوات الحكومية وتجري الآن معارك في الاحياء الشمالية الشرقية ".





وأكد القائد العسكري، الذي لم يتم تسميته "سقط قتلى وجرحى من عناصر القوات الحكومية بعد استهداف ثلاث سيارات بينها سيارة عسكرية كبيرة لهم ومواقعهم بصواريخ موجهة ما دفع عدد كبير منهم للهروب ومغادرة البلدة، وتدخل الطيران الروسي الذي قصف نقطة للقوات الحكومية".





يشار إلى أن الحكومة السورية وحليفتها روسيا بدأتا الأسبوع الماضي موجة هجمات على معقل المعارضة في محافظتي إدلب وحماة، حيث تعرضت المستشفيات والمراكز الصحية هناك للقصف.





وقرر مجلس الأمن الدولي عقد جلسة طارئة بشأن سوريا مع تنامي المخاوف من تصاعد الضربات الجوية ضد المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في حماة وإدلب شمال سوريا، وذلك بناء على طلب ألمانيا والكويت وبلجيكا، التي تشترك في المسؤولية عن القضايا الإنسانية في الأجندة السورية بمجلس الأمن المؤلف من 15 عضواً.



