ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

تعرف على أول الراحلين عن الأهلي في الصيف

الجمعة 10/مايو/2019 - 12:48 م
تعرف على أول الراحلين عن الأهلي في الصيف
Advertisements
طباعة
الفجر الرياضي
 
Advertisements

 

أبدى الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارتن لاسارتي، موافقته على رحيل أحمد حمودي صانع ألعاب الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

 

وخرج حمودي من حسابات لاسارتي في الفترة الماضية ولم يظهر في القائمة المارد الأحمر منذ فترة طويلة .

 

ومن المنتظر أن يعقد اللاعب جلسة مع وكيل أعماله خلال الساعات المقبلة، لبحث العروض المقدمة له للرحيل عن صفوف الفريق نهاية الموسم الحالي.

Advertisements
المزيد عن: لاسارتي كورة رياضة الاهلي
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يتوج بطلًا للدوري المصري ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز 2018/2019
مصر المقاصة
-
x
22:00
-
النجوم
الاتحاد السكندري
-
x
22:00
-
إنبي
الجونة
-
x
22:00
-
المقاولون العرب
الانتاج الحربي
-
x
22:00
-
الإسماعيلي
المصري البورسعيدي
-
x
22:00
-
حرس الحدود