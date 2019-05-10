تعرف على أول الراحلين عن الأهلي في الصيف
الجمعة 10/مايو/2019 - 12:48 م
الفجر الرياضي
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أبدى الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارتن
لاسارتي، موافقته على رحيل أحمد حمودي صانع ألعاب الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية
القادمة.
وخرج حمودي من حسابات لاسارتي في الفترة
الماضية ولم يظهر في القائمة المارد الأحمر منذ فترة طويلة .
ومن المنتظر أن يعقد اللاعب جلسة مع وكيل أعماله خلال الساعات المقبلة، لبحث العروض المقدمة له للرحيل عن صفوف الفريق نهاية الموسم الحالي.
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