ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

"آل الشيخ" يستقبل أمير جمعية علماء إسلام باكستان

الجمعة 10/مايو/2019 - 12:47 م
آل الشيخ يستقبل أمير جمعية علماء إسلام باكستان
Advertisements
طباعة
وكالات
 
Advertisements
استقبل وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ، بمكة المكرمة اليوم، أمير جمعية علماء باكستان الشيخ فضل الرحمن مفتي محمود بمناسبة زيارته للمملكة وأداء مناسك العمرة وزيارة المسجد النبوي.

ورحب بالضيف، متمنياً له طيب الإقامة، كما هنأه بشهر رمضان المبارك.

فيما نوه الشيخ فضل الرحمن، بجهود المملكة وقيادتها الحكيمة في خدمة الإسلام والمسلمين والحجاج والمعتمرين والدفاع عن قضايا الأمة الإسلامية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وبدورها الفاعل في تعزيز الأمن والاستقرار والسلم والسلام العالمي والوسطية والاعتدال.

وأكد عمق العلاقات السعودية الباكستانية في جميع المجالات، وتقدير علماء باكستان للمملكة وقيادتها.


Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز 2018/2019
مصر المقاصة
-
x
22:00
-
النجوم
الاتحاد السكندري
-
x
22:00
-
إنبي
الجونة
-
x
22:00
-
المقاولون العرب
الانتاج الحربي
-
x
22:00
-
الإسماعيلي
المصري البورسعيدي
-
x
22:00
-
حرس الحدود