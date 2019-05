شارون ستون تزين غلاف مجلة Vogue Portugal في عددها الجديد

زينت النجمة الكبيرة شارون ستون غلاف مجلة Vogue Portugal، في عددها الجديد الصادر لشهر مايو الجاري.

وأجرت النجمة الكبيرة شارون ستون حديثا مع المجلة عن بدايتها لتصوير فيلمها الجديد A Little Something For Your Birthday باستوديوهات لوس انجلوس لتعود من جديد للسينما بعد غياب دام لسنوات طويلة منذ عام 2002.

ولم تكشف شارون بعد عن النجوم المشاركين في بطولة فيلمها الجديد غير انه سيكون من إخراج الإيطالي اليخاندرو ناريتو.