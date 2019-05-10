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مصارف لبنانية تتجه لتجميد حسابات قادة في ميليشيا حزب الله

الجمعة 10/مايو/2019 - 12:46 م
مصارف لبنانية تتجه لتجميد حسابات قادة في ميليشيا حزب الله
صورة أرشيفية
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وكالات
 
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قالت مصارد إعلامية لبنانية، إن المصارف في لبنان تتّجه إلى تجميد حسابات مسؤولين في "حزب الله" انسجاماً مع التزامها بالعقوبات الأمريكية على إيران وحلفائها في المنطقة.

ووفقاً لما ذكره موقع "المركزية" اللبناني في تقرير له أمس الخميس، فإن ذلك يأتي ذلك في خضم الزيارة التي يقوم بها وفد من جمعية المصارف في لبنان إلى واشنطن، في إطار الجهود المنظّمة مع مراكز القرار الأمريكية المعنية بالعقوبات.

وكانت الإدارة الأمريكية فرضت في الشهر الماضي عقوبات جديدة على شبكة لبنانية متّهمة بتبييض أموال المخدّرات، والإسهام في تمويل ميليشيات حزب الله الإرهابية، المدعومة من إيران.

وقالت وزارة الخزانة، في بيان، إنها أدرجت على قائمتها السوداء كلاً من اللبناني قاسم شمص، و"منظمة تبييض الأموال" التابعة له، وشركة "شمص للصيرفة"، ومقرّها في شتورة (شرق لبنان).

وبحسب الخزانة، فإنّ هذه الشبكة تنشط في أستراليا والبرازيل وكولومبيا وإسبانيا والولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا وهولندا وفنزويلا.

وذكرت وزارة الخزانة أنها فرضت عقوبات محدّدة الأهداف على ما وصفته بأنه "شبكة لبنانية" متّهمة بتبييض أموال "بارونات مخدّرات"، والإسهام في تمويل ميليشيات حزب الله الإرهابية، المدعومة من إيران.

وأضاف البيان أنّ هذه "الشبكة الدوليّة" تقوم بتبييض كميّات ضخمة من أموال المخدّرات حول العالم تصل قيمتها إلى عشرات ملايين الدولارات شهرياً، وتقوم كذلك بتسهيل نقل الأموال لصالح حزب الله.

ونقل البيان عن مساعد وزير الخزانة سيغال ماندلكر قوله إنّ هذه العقوبات تندرج في إطار "الحملة غير المسبوقة للإدارة لمنع حزب الله وأتباعه الإرهابيين العالميين من الاستفادة من العنف والفساد وتجارة المخدّرات".

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