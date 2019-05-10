ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

تعرف على حكام مباريات اليوم في الدوري المصري

الجمعة 10/مايو/2019 - 12:43 م
تعرف على حكام مباريات اليوم في الدوري المصري
Advertisements
طباعة
محمد الصو
 
Advertisements

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عصام عبدالفتاح، عن حكام مباريات اليوم، الجمعة، بالجولة 32 للدورى الممتاز، على النحو التالى:


مصر المقاصة والنجوم: محمد أبوخاطر ويعاونه هشام طلب وأيمن العقاد، وأشرف ربيع حكماً رابعا، وكل من نادر قمر الدولة وإبراهيم محجوب حكماً خامساً.


الاتحاد وانبى: محمد معروف ويعاونه أحمد نوفل ومحمد محمود لطفى، ومحمد السعداوى حكماً رابعاً، وكل من محمد يوسف ووائل فرحان حكماً خامساً.


الجونة والمقاولون العرب: إبراهيم نور الدين ويعاونه سمير جمال وأحمد بكر، وبدوى إبراهيم حكماً رابعاً، وكل من أحمد صالح وهشام الفلال حكماً خامساً.


الإنتاج الحربي والإسماعيلى: جهاد جريشة ويعاونه تامر رشاد وأسامة السيد، ومحمد العتباني حكماً رابعاً، وكل من محمد عمارة ومحمد التابعى حكماً خامساً.


المصرى وحرس الحدود: محمود عاشور ويعاونه أحمد التلاوي ومصطفى حسن، وأيمن منصور حكما رابعا، وكلاً من وليد عبد العزيز ووليد عبد الرازق حكماً خامساً.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يتوج بطلًا للدوري المصري ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز 2018/2019
مصر المقاصة
-
x
22:00
-
النجوم
الاتحاد السكندري
-
x
22:00
-
إنبي
الجونة
-
x
22:00
-
المقاولون العرب
الانتاج الحربي
-
x
22:00
-
الإسماعيلي
المصري البورسعيدي
-
x
22:00
-
حرس الحدود