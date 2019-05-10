أمريكا: الجمارك الجديدة لن تطبق على الشحنات التي تغادر الصين قبل منتضف الليل

قالت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية اليوم الخميس إن زيادة الرسوم الجمركية التي أعلن عنها الرئيس دونالد ترمب من 10 بالمئة إلى 25 بالمئة لن تطبق على الشحنات المتجهة الى أمريكا التي تغادر الصين قبل الساعة 12:01 من صباح الجمعة بتوقيت شرق الولايات المتحدة.





وقالت متحدثة باسم هيئة الجمارك إن الإشعار الذي أصدرته الهيئة يعطي شركات الشحن فترة سماح قصيرة للبضائع التي جرى شحنها قبل بدء تطبيق المعدل الأعلى للرسوم.



