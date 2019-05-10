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وزير الأوقاف يوضح كيفية الاستفادة من شهر رمضان

الجمعة 10/مايو/2019 - 12:31 م
وزير الأوقاف يوضح كيفية الاستفادة من شهر رمضان
وزير الأوقاف
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هدى عبدالرازق
 
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قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن رمضان شهر العتق من النار، حيث أن كل ليلة من رمضان هناك عباد يعتقون من النار، وفي ليلة العيد يتم عتق عدد يماثل من تم عتقهم طوال الشهر.

وأشار "جمعة"، خلال خطبة الجمعة بمسجد السيدة زينب، اليوم الجمعة، إلى أن الله فتح باب الرحمة والمغفرة واسعا أمام عباده، منوها بأن المسلم السمح الهين اللين حرم الله جسده على النار، مناشدًا المسلمين أن يطعموا الطعام خلال شهر رمضان، وأن يصلوا، ويقيموا الليل.

وأضاف أن من قال لا إله إلا الله محمدا رسول الله مستيقنا بها حرم الله جسده على النار، متابعا أن الله يغفر الذنوب ونحن في شهر المغفرة والرحمة.
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