الفرماوي مديرًا ماليا وإداريا للمستشفيات الجامعية ببنها

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أصدر الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، قرار بتعيين مني أبراهيم السيد الفرماوي مديرا مالي وإداري لقسم المستشفيات الجامعية ببنها حيث تعد اول سيدة تتولي هذا المنصب في تاريخ المستشفيات الجامعية ببنها



يذكر أن "الفرماوى" كانت تعمل أخضائي شئون عاملين اول بالدرجة الأولي بالمجموعة النوعية التخصصية لوظائف التنمية الإدارية.





