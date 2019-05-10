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إيميليا كلارك تزين غلاف مجلة Allure في عددها الجديد

الجمعة 10/مايو/2019 - 12:06 م
إيميليا كلارك تزين غلاف مجلة Allure في عددها الجديد
إيميليا كلارك
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أحمد جمال أحمد
 
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زينت النجمة البريطانية الكبيرة إيميليا كلارك غلاف مجلة  Allure في عددها الجديد الصادر لشهر مايو الجاري.

 

وظهرت إيميليا على غلاف المجلة بإطلالة من تصميمات مارينا موسكون العالمية، كما أجرت جلسة تصوير تكشف عن لقطاتها بعد نشر العدد.

 

يأتي ذلك بعد التصريحات الصادمة التي أدلت بها إيميليا ببرنامج جيمي كيميل، واعترافها بأن شقيقها كان شاهدا على جميع المشاهد الإباحية التي قامت بها بمسلسل صراع العروش.


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