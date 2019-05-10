شاهد.. أخطاء درمية تقع فيها مسلسلات رمضان
الجمعة 10/مايو/2019 - 12:08 م
هدى عبدالرازق
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عرض برنامج "تفاعلكم" المذاع عبر فضائية "العربية"، اليوم الجمعة، تقرير يرصد عدد من الأخطاء في مسلسلات رمضان.
حيث أوضح التقرير، أن مشاهدي مسلسل "زلزال" للفنان محمد رمضان، لاحظوا خطأ إخراجي بالحلقة الأولى للمسلسل، حيث ركب الممثل الذي يؤدي دور محمد رمضان وهو طفل سيارة ميكروباص لونها أبيض وعند نزوله منها، فوجىء المشاهدين أن السيارة لونها أحمر.
وكذلك تضمن التقرير خطأ درامي في مسلسل "قمر هادي" للفنان هاني سلامة، حيث لاحظ المشاهدين أن سيارة بطل المسلسل والتي انقلبت خلال الأحداث ليس بها موتور.
حيث أوضح التقرير، أن مشاهدي مسلسل "زلزال" للفنان محمد رمضان، لاحظوا خطأ إخراجي بالحلقة الأولى للمسلسل، حيث ركب الممثل الذي يؤدي دور محمد رمضان وهو طفل سيارة ميكروباص لونها أبيض وعند نزوله منها، فوجىء المشاهدين أن السيارة لونها أحمر.
وكذلك تضمن التقرير خطأ درامي في مسلسل "قمر هادي" للفنان هاني سلامة، حيث لاحظ المشاهدين أن سيارة بطل المسلسل والتي انقلبت خلال الأحداث ليس بها موتور.
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