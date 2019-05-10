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طهران ترد على ترامب: لن نتفاوض معكم

الجمعة 10/مايو/2019 - 11:37 ص
طهران ترد على ترامب: لن نتفاوض معكم
صورة أرشيفية
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وكالات
 
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أعلن نائب قائد الحرس الثوري الإيراني للشؤون السياسية، يد الله جواني، أن طهران لن تجري محادثات مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال جواني، الجمعة، إن واشنطن "لن تجرؤ على القيام بعمل عسكري ضدنا"، وفق وكالة "تسنيم" الرسمية.

وحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القيادة الإيرانية على التحاور معه بشأن التخلي عن برنامج طهران النووي وقال إنه "لا يستطيع أن يستبعد مواجهة عسكرية في ظل تصاعد التوترات بين البلدين".

وكان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، قد هدد، أمس، بردّ "سريع وحازم" على أي هجوم إيراني.

ولفت بومبيو إلى أن "إيران لجأت إلى سلسلة متصاعدة من الإجراءات تنطوي على تهديد خلال الأسابيع الماضية".

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