إخماد 3 حرائق غابات كبيرة في منطقة البايكال





انخفضت مساحة حرائق الغابات، في مقاطعة إيركوتسك، خلال اليوم الماضي ، إلى النصف، ووصلت إلى 7 آلاف و695 هكتارا.





وقال مصدر في المصلحة الإقليمية لحماية الغابات، في حديث لوكالة "إنترفاكس": "تم إخماد 3 حرائق كبيرة، في مناطق بايانداييفسكي ونوكوتسكي وزيمنسكي" .





وفي الوقت الراهن، يعمل رجال الإطفاء لإخماد 15 حريقا في الغابات في منطقة ما وراء البايكال.





وأشار المصدر إلى أن النيران لا تزال مشتعلة في البارك الوطني في منطقة بحيرة البايكال، وقال إن مساحة الحريق، ازدادت خلال يوم واحد، بمقدار 150 هكتارا، ووصلت إلى 1250 هكتارا.





وتؤكد السلطات المحلية، أن النيران لا تزال بعيدة عن المراكز السكنية، وأنه لا يوجد أي خطر على السكان.





وأكدت الأنباء الواردة سابقا، إطفاء 30 حريقا داخل غابات في المنطقة، على مساحة أكثر من 17 ألف هكتار. وفرضت حالات الطوارئ في مناطق إيركوتسك وبايانداييفسكي وبوخانسكي ونيزنودنسكي.



