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%90 من سكان إسطنبول يلغون حجوزات الصيف استعدادا لثورة ضد "أردوغان"

الجمعة 10/مايو/2019 - 11:30 ص
%90 من سكان إسطنبول يلغون حجوزات الصيف استعدادا لثورة ضد أردوغان
صورة أرشيفية
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وكالات
 
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تسبب قرار السلطات التركية بإعادة انتخابات بلدية إسطنبول في غضب محلي وعالمي عارم واتهامات بديكتاتورية أردوغان بعد فوز معارضه أكرم إمام اوغلو على مرشح أردوغان ”بن على يلدريم” بفارق 14 الف صوت.

ووفقاً لصحيفة محلية كشف رئيس اتحاد وكالات السفر التركية ”فيروز بايليكايا” عن الغاء أو تعديل 90% من حجوزات سكان المدينة لرحلات الصيف إثر القرار رغبة في المشاركة بالإنتخابات واثبات صحة النتائج مرة أخرى.

وعلق حزب الشعب الجمهوري على قرار إعادة الإنتخابات المحلية قائلاً : دكتاتورية صريحة، بينما قال نائب رئيس الحزب ونورسال أديغوزيل، ”من غير المشروع الانتصار على حزب العدالة والتنمية”.

وتوعد "أوغلو” بقيادة ”ثورة ديموقراطية” قائلاً: ما سنقوم به الآن معركة من أجل الديمقراطية وتعبئة من أجل الديمقراطية. ستكون بالطبع ثورة عندما نقوم بها حتى نهايتها.

وكان ”أردوغان” قد وجه اتهامات بحدوث ”فساد خطير” في فرز الأصوات بعد خسارة مرشحه في اسطنبول التي تضم 10 ملايين ناخب.

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