بعد حادثة "المعظم".. تشييع مدير هلال تبوك ووالده ظهر اليوم





ساعات قليلة فصلت بين وفاة مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة تبوك، حسين غالب البلوي، إثر حادث مروري على طريق المعظم، وبين وفاة والده.





كان البلوي قد تلقى خبر وفاة والده في محافظة القريات، فقرر الذهاب وحضور صلاة الجنازة والمشاركة في تشييع الجثمان، لكنه تعرض لحادث مروري مروع توفي على أثره.





وسيتم تشييع جثمانه مع والده، بعد صلاة الجمعة، وسط حالة من الحزن خيمت على الأسرة، وعلى منسوبي الهلال الأحمر في المنطقة.





وكانت الفرق الإسعافية التابعة لهلال بتبوك قد باشرت الحادث، وسط أجواء ألمية بعد معرفتهم أن البلوي (الذين يعملون تحت إدارته) قد فارق الحياة.





و«البلوي»، كان معروفًا باجتهاده وحرصه في العمل، والجهود الإغاثية خارج المملكة، ويواجه أصعب الظروف بـ«ابتسامته المعهودة»، على حد وصف المقربين منه.



