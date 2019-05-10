شبكة HBO تنشر اللقطات الترويجية للحلقة الخامسة من الموسم الثامن لمسلسل "صراع العروش"

بثت فجر الاثنين الماضي الحلقة الرابعة من الموسم الثامن من مسلسل "صراع العروش"، والتي شهدت أحداث مثيرة تخطف الأنفاس.

وبعد بث الحلقة الرابعة من الموسم الثامن من صراع العروش، تعرض صناع الحلقة لنيران انتقادات المشاهدين، لما شهدته الحلقة من أحداث اعتبرها العديد من عشاق المسلسل مخيبة للآمال.

وحدث أن فقدت شخصية دانيريس تارجيريان واحد من تنانينها، بشكل نهائي، كما فقدت نصف قوات جيشها وصعبت الأمور عليها للفوز بالعرش الحديدي بشكل غير متوقع.

ذلك بالإضافة للهفوة الإخراجية التي وقع بها مخرج الحلقة، بظهور كوب لقهوة من ماركة ستارباكس، تخالف مصداقية مجريات الأحداث.

وقبيل أيام قليلة من عرض الحلقة الخامسة، نشرت شبكة التليفزيون الأمريكية اللقطات الترويجية للحلقة، التي ستعرض فجر الاثنين القادم بتوقيت القاهرة.