موعد عودة راموس للمشاركة مع الريال

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الجمعة عن مدة عودة سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد للمشاركة مع الفريق الملكي بعدما غاب عن المباريات الأخيرة بسبب الإصابة التي تعرض لها في 13 أبريل الماضي ضد فالنسيا.

وقالت صحيفة ماركا الإسبانية، إن راموس سيكون جاهزا للمشاركة مع ريال مدريد ضد ريال بيتيس في ختام مباريات الليجاالمقرر لها في 18 من الشهر الجاري بعد شهر من الغياب للإصابة.

وتابعت الصحيفة أنه من المتوقع أن يتواجد راموس ضمن قائمة لويس إنريكي لمواجهتي جزر الفارو والسويد في تصفيات يورو 2020 في يونيو المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن راموس سيعادل رقم إيكر كاسياس بـ120 انتصار إذا حقق الفوز المنتخب الإسباني في مباراتي جزر الفارو والسويد.

وشددت الصحيفة على أن زين الدين زيدان كان يرفض تسرع راموس في العودة من الإصابة التي لحقت به بالفترة الماضية.

وسجل راموس 11 هدف في الموسم الجاري مع ريال مدريد بكل البطولات.



