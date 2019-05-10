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اليوم.. الأهلي يواجه سبورتنج في ثاني مباريات سوبر اليد

الجمعة 10/مايو/2019 - 11:18 ص
اليوم.. الأهلي يواجه سبورتنج في ثاني مباريات سوبر اليد
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علي نبوي
 
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يخوض الفريق الأول لكرة اليد "رجال" بالنادي الأهلي مباراة مهمة مساء اليوم الجمعة أمام نظيره فريق سبورتنج في ثاني جولات بطولة السوبر.

ومن المقرر أن تقام المباراة في التاسعة مساء اليوم على صالة الشباب والرياضة بـ6 أكتوبر، ويسعى الفريق الى الفوز بها.

ويعقد السلوفيني نيكولا ماركوفيتش المدير الفني محاضرة للاعبي الفريق قبل المباراة سعيا نحو الظهور بشكل مميز وتعويض الخسارة أمام طلائع الجيش أمس.
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