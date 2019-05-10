الأهلي يعلن جاهزية ناصر ماهر لمباراة سموحة

اطمأن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على حالة ناصر ماهر لاعب الفريق قبل انطلاق تدريب اليوم.

واكتفى ناصر ماهر بأداء تدريبات خفيفة في الجيم أمس بسبب شكواه من كدمة في وجه القدم.

وقال الجهاز الفني للأهلي إن كدمة ناصر ماهر لن تمنعه من التواجد في الحسابات الفنية لمباراة سموحة، مؤكدًا أن ناصر سيخضع لفحص طبي قبل انطلاق مران اليوم؛ للاطمئنان على حالته وتعافيه تمامًا من آلام الكدمة.



