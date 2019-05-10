فحص ٢٠٠ ألف طالب وطالبة بالمرحلة الإعدادية ضمن حملة فيروس "سي" بالمنصورة

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أعلن الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن فرق المسح لفيروس سي بين طلاب مدارس المرحلة الإعدادية انتهت من فحص ٢٠٠ ألف طالب وطالبة من طلاب المدارس الإعدادية وذلك خلال الأسبوع الماضي.



وأوضح وكيل الوزارة، أن عملية المسح تشمل طلاب الصفوف الثلاثة على مستوى المحافظة، سواء التعليم العام والأزهري، بجميع المدارس.



وأضاف أن مديرية الصحة قامت بإعداد فرق لعمل الفحص لطلاب الصف الثالث الإعدادي بعد أداء الأمتحان وذلك بداية من غدا السبت الموافق ٥11 بجميع المدارس في الحضر والريف، حيث يقدر عدد الطلاب المستهدفين بالمسح للصف الثالث الإعدادي ١٠٠ ألف طالب وطالبة، والتي تقوم الفرق داخل المدارس بعملية الفحص بعد أداء الطلاب الامتحان يوميا.