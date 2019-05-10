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ليلي كولنز تحتفل بالعرض الخاص لفيلمها الجديد Tolkien بلوس أنجلوس

الجمعة 10/مايو/2019 - 11:09 ص
ليلي كولنز تحتفل بالعرض الخاص لفيلمها الجديد Tolkien بلوس أنجلوس
ليلي كولنز
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أحمد جمال أحمد
 
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احتفلت النجمة الشابة ليلي كولينز بالعرض الخاص لفيلمها الجديد Tolkien بحضور إعلامي وجماهيري كبير بمدينة بلوس أنجلوس.

 

وحضر العرض الخاص، النجم الشاب نيكولاس هولت، الذي يشارك كولينز في بطولة الفيلم، وكانت مؤسسة BAFTA البريطانية راعيا رئيسيا للعرض الخاص.

 

 

وتجسد ليلي شخصية "إيديث برات" زوجة أحد الشخصيات البريطانية التاريخية وهو JRR Tolkien الذي يحمل الفيلم اسمه.


ليلي كولنز تحتفل بالعرض الخاص لفيلمها الجديد Tolkien بلوس أنجلوس
ليلي كولنز تحتفل بالعرض الخاص لفيلمها الجديد Tolkien بلوس أنجلوس
ليلي كولنز تحتفل بالعرض الخاص لفيلمها الجديد Tolkien بلوس أنجلوس
ليلي كولنز تحتفل بالعرض الخاص لفيلمها الجديد Tolkien بلوس أنجلوس
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