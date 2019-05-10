رسميا.. الولايات المتحدة ترفع الجمارك على الوادات الصينية بقيمة 200 مليار دولار

دخل قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلق بزيادة التعريفات الجمركية على واردات من الصين بقيمة 200 مليار دولار حيز التنفيذ.





وبموجب القرار الذي تم تطبيقه بداية من بعد الساعة الثانية عشر صباحاً بتوقيت الولايات المتحدة اليوم الجمعة، فأن التعريفات الجمركية على واردات أمريكية من الصين بقيمة 200 مليار دولار سيتم زيادتها من 10 بالمئة إلى 25 بالمئة.





وكان الرئيس الأمريكي أعلن عزمه لتطبيق هذا القرار في مطلع الأسبوع الجاري، وأرجع ذلك إلى أن الصين لم تلتزم باتفاقها في محادثاتهم التجارية.





كما هدد رئيس الولايات المتحدة بأن هناك سلع إضافية أخرى بقيمة 325 مليار دولار يتم استيرادها من الصين لم يتم إضافة ضرائب عليها حتى الآن، "ولكن سُيطبق عليها قريباً عند مستويات 25%".





وحتى الآن فأن الولايات المتحدة طبقت تعريفات جمركية على واردات من الصين بقيمة 250 مليار دولار، أما الصين فأنها طبقت تعريفات جمركية على واردات من الولايات المتحدة بقيمة 110 مليار دولار.





وفي الصين، فأن وزارة التجارة أعلنت عقب القرار مباشرة بأنها ستتخذ تدابير مضادة ضد الإجراء الأمريكي، ولم تعلن بكين ماذا سيتضمن ذلك الرد، ولكنها صرحت بأنها "تأسف بشدة" لتحول الأحداث.



