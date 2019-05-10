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مصائب أياكس فوائد عند برشلونة في صفقة دي ليخت

الجمعة 10/مايو/2019 - 11:06 ص
مصائب أياكس فوائد عند برشلونة في صفقة دي ليخت
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بدأ نادي برشلونة الإسباني في تسريع المفاوضات مع ماتياس دي ليخت مدافع فريق أياكس الهولندي لضمه خلال فترة الانتقالات القادمة.


ذكرت صحيفة الموندو ديبورتيفو، أن إقصاء أياكس الهولندي من دوري الأبطال دفع برشلونة من تسريع المفاوضات مع ماتياس دي ليخت.


وكان أياكس قد ودع بطولة دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء الماضي على يد فريق توتنهام الإنجليزي بعد الخسارة في ملعبه يوهان كرويف بنتيجة 3-2 رافضاً استغلال نتيجة مباراة الذهاب بعدما فاز على الفريق الإنجليزي في عقر داره بهدف نظيف.


واضافت الصحيفة الإسبانية، أن برشلونة وضع دي ليخت البالغ من العمر 19 عاما ضمن أولوية الصفقات ولكنه النادي قام بتأجيل المفاوضات لارتباط اللاعب مع فريقه بالمشاركة بدوري أبطال أوروبا ولكن بعد إقصاء أياكس سوف يسرع برشلونة من عملية المفاوضات.


ولا يشكك احد من إدارة نادي برشلونة في فشل عملية التفاوض مع دي ليخت حيث تسود ثقة بين الجميع في النادي بإنهاء الصفقة مقابل 75 مليون يورو.


وكان فان دير سار المدير العام لنادي أياكس الهولندي قد أكد في تصريحات سابقة على أن دي ليخت سوف يغادر النادي بعد الموسم قائلا: دي ليخت كان معنا منذ الطفولة ولكنه سنتقل لنادي كبير مصيره سيكون بين إسبانيا أو إنجلترا.
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