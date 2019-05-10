مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 10/5/2019 في الإمارات
الجمعة 10/مايو/2019 - 11:06 ص
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تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية لقرائها مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 10/5/2019 في الإمارات، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
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