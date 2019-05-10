ارتفاع انتاج "أوبك" من الخام من أدنى مستوى في 4 سنوات خلال أبريل الماضي

أظهر مسح حديث ارتفاع إنتاج منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" من الخام من أدنى مستوى في نحو 4 سنوات خلال أبريل الماضي.





وكشف المسح الصادر عن وكالة "ستاندرد أند بورز جلوبال بلاتس"، اليوم الخميس، أن إنتاج أوبك النفطي ارتفع على أساس شهري بمقدار 30 ألف برميل يومياً خلال الشهر الماضي ليصل إلى مستوى 30.26 مليون برميل يومياً.





وكانت منظمة أوبك أعلنت في مارس الماضي تراجع إنتاجها النفطي للشهر الرابع على التواليعند أدنى مستوى في 4 سنوات.





وذكر المسح أن مستويات الإنتاج الفردي بين أعضاء أوبك الـ14 تباينت خلال أبريل الماضي مع تراجع إنتاج في كل من إيران وأنجولا مقابل ارتفاع كبير للإنتاج في نيجيريا والعراق وتعافٍ في ليبيا وفنزويلا.





وخفضت السعودية إنتاجها النفطي خلال الشهر الماضي إلى 9.82 مليون برميل يومياً وهو أدنى مستوى في أكثر من 4 سنوات، وفقاً للمسح.





وذكر المسح أن إنتاج إيران تراجع بمقدار 120 ألف برميل يومياً ليصل إلى 2.57 مليون برميل يومياً خلال الشهر الماضي





وكانت أوبك وحلفائها قد اتفقوا على خفض إنتاجهم النفطي بمقدار 1.2 مليون برميل يومياً بداية من يناير الماضي.





وبحلول الساعة 7:55 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم يوليو بنحو 0.3 بالمئة إلى 70.14 دولار للبرميل.



