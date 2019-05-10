محلل استراتيجي: جلسة مجلس الأمن بشأن إدلب لن يكون لها أي تأثير أو فاعلية

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قال الدكتور علي مقصود، المحلل الاستراتيجي، إن جلسة مجلس الأمن اليوم لمتابعة الوضع في إدلب، لن يكون لها أي تأثير وفاعلية، حيث أنها مجرد احتجاج دبلوماسي، ونوع من الضغط على الدولة السورية، والجيش السوري الذي أسقط خط الدفاع للمجموعات الإرهابية.



وأشار "مقصود"، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أن الحشد الكبير من الأمم المتحدة هو نوع من الاحتجاج، مضيفًا أن ال{هاب بات يشكل خطر على المجتمع الدولي، وليس على سوريا فقط، منوهًا بأن مدينة حلب لم تسلم من إيذاء الجماعات المتطرفة.



وأَضاف أن الخطاب الأممي دائما يحرف الحقائق، منوهًا بأن الدول الغربية غائبة عن الحقيقة التي تنص عليها مواثيق الأمم المتحدة، معتبرًا أن جلسة الأمم المتحدة لحماية الإرهابيين.

