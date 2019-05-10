محمد صلاح في قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي
الجمعة 10/مايو/2019 - 11:00 ص
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أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي البريميرليج عن قائمة اللاعبين المرشحين لحصد جائزة أفضل لاعب في الدوري هذا الموسم.
ونشر الموقع الرسمي للبريميرليج عبر صحفته بتويتر قائمة الأسماء المرشحة لحصد جائزة أفضل لاعب عن الموسم الجاري المقدمة من الرابطة.
واحتل لاعبو مانشستر سيتي وليفربول القائمة، حيث تواجد من مانشستر سيتي الثلاثي رحيم سترلينج وسيرجو أجويرو وبرناردو سيلفا، فيما تواجد من ليفربول محمد صلاح وساديو ماني وفيرجيل فان دايك بينما كان اللاعب السابع هو هازارد من تشيلسي.
واكد رابطة البريميرليج على أن اللاعب الفائز بالجائزة سيكون بناء على تصويت الجماهير من خلال الموقع الرسمي خلال الأيام القادمة.
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