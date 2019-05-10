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رسميا.. يوفنتوس يحسم مصير رونالدو مع الفريق

الجمعة 10/مايو/2019 - 10:58 ص
رسميا.. يوفنتوس يحسم مصير رونالدو مع الفريق
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الفجر الرياضي
 
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حرصت إدارة نادى يوفنتوس الإيطالى، على القيام بالرد على التقارير الصحفية التى تناولت مصير نجوم كرة القدم فى النادى مع الفريق، مع اقتراب فترة الانتقالات الصيفية، وعلى رأسهم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم الفريق.

 

وكشفت شبكة قنوات "سكاى سبورت إيطاليا"، عن قرار إدارة نادى يوفنتوس تجاه خمسة من نجوم الفريق، مؤكدة أن التقرير أفاد بأن السيدة العجوز قررت من سيبقى ومن يمكنه الذهاب.

 

وأوضح التقرير أن اللاعبين الخمسة الذين لن يتم بيعهم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة هم، حارس المرمى تشيزنى، وليوناردو بونوتشى، وجورجيو كيللينى، وكريستيانو رونالدو، وبليز ماتويدى.

 

كانت تقارير نشرت فى وقت سابق تفيد بأن اليوفى سيفتح الباب أمام رحيل باولو ديبالا، ودوجلاس كوستا، وجواو كانسيلو.

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