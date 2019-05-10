أسعار النفط تتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية طفيفة اليوم الجمعة

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الجمعة، حيث تتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية طفيفة، في ترقب بيانات منصات التنقيب عن الخام بالولايات المتحدة.





وبحلول الساعة 6:40 صباحاً بتوقيت جرينتش زاد سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم يوليو بنحو 0.6 بالمئة إلى 70.81 دولار للبرميل.





كما ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم يونيو بنحو 0.8 بالمئة عند 62.17 دولار للبرميل.





واستمدت أسعار النفط بعض الدعم في التعاملات المبكرة من آمال تراجع الولايات المتحدة عن قرار زيادة التعريفات الجمركية ضد الصين بشكل خاص بعد تصريحات الرئيس الأمريكي بأنه تلقى "خطاب جميل" من الرئيس الصيني، وتصريحاته بأنه قد يتم التوصل لاتفاق تجاري مع بكين ذلك الأسبوع.





ولكن بعد منتصف ليل اليوم الجمعة دخل القرار الأمريكي بزيادة التعريفات الجمركية على واردات من الصين بقيمة 200 دولار من 10 بالمئة إلى 25 بالمئة حيز التنفيذ.





وعلى صعيد بيانات سوق النفط في الأسبوع الجاري، فأن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أعلنت تراجع الإنتاج من أعلى مستوى على الإطلاق في الأسبوع المنتهي في 3 مايو الجاري بمقدار 100 ألف برميل يومياً عند 12.2 مليون برميل يومياً.





كما أن مخزونات الخام تراجعت في نفس الفترة بمقدار 4 ملايين برميل عند 466.6 مليون برميل.





ومن ناحية أخرى فأن مسح لوكالة "ستاندرد أند بورز جلوبال بلاتس" أظهر أمس زيادة إنتاج منظمة أوبك في الشهر الماضي بمقدار 30 ألف برميل يومياً عند 30.26 مليون برميل يومياً.



